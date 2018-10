Lana Del Rey y Azealia Banks se enzarzan por redes sociales y amenazan con demandarse

Menuda se ha liado en redes sociales entre Lana Del Rey y Azealia Banks, una habitual de las broncas online. Todo empezó cuando Banks echó en cara a Del Rey sus críticas a Kanye West por su continuado apoyo a Donald Trump, y es que por todos es sabido que la autora de Born To Die o Ultraviolence no es muy fan del actual presidente de los Estados Unidos. A partir de este momento, la polémica ha ido escalando hasta llegar a las amenazas directamente.

Todo comienza con Banks acusando con ironía a Del Rey por estar intentando parecer interesada en la política cuando podría estar empleando su tiempo en hacer brujería para echar a Trump, en mención a aquellas declaraciones en las que Del Rey afirmó haber hecho un ritual para intentar derrocar al presidente.

La sorpresa fue la respuesta de Lana Del Rey, que visiblemente molesta, animó a Banks a decírselo a la cara y probablemente llevarlo a algo más que palabras, como podemos ver en los siguientes tweets, además de dar su opinión sobre la forma en la que Banks ha echado a perder su prometedora carrera musical.

Banks. u coulda been the greatest female rapper alive but u blew it. dont take it out on the only person who had ur back.

En ese momento, Banks empezó a atacar el aspecto físico de Lana Del Rey comentando sus posibles operaciones de cirugía estética y la forma en la que estaba envejeciendo, tras lo que ya pasaron a hablar de posibles demandas y abogados.

Let’s talk about arm workouts today!! Example : This is an example of an aging white woman who got work done on her face, and none done on her body (where she needed it most)

Let’s walk her through some upper arm workout! #CHEAPYXOTIPS pic.twitter.com/yVmBALwPu0

— CHEAPYXO (@SHOPCHEAPYXO) October 9, 2018