Lana del Rey encabeza las 6 primeras confirmaciones del FIB 2019

Volvemos un año más al juego de las confirmaciones. Si la semana pasada el encargado de abrir la veda en territorio peninsular fue el NOS Alive —con Bon Iver y The Cure— y, hace prácticamente nada, el Mad Cool —con The National y The 1975 (hoy mismo)— también ha comenzado su curioso mecanismo de anuncios, hoy era el turno para que el Festival Internacional de Benicàssim también comenzase su andadura competitiva hacia el mercado veraniego de 2019.

Y es que fue ayer cuando el FIB comunicó a través de sus redes sociales que hoy a las 11:55 horas empezarían los anuncios para su próxima —y vigésimo quinta— edición. De esta forma, siguiendo la puntualidad británica, el evento musical de Castellón ha anunciado sus seis primeras confirmaciones para el verano que viene.

Un reparto equitativo entre lo internacional y lo nacional, puesto que en esta primera tanda se han anunciado tres de cada. De esta forma, Lana del Rey, The 1975 y Blossoms han compartido confirmación con La M.O.D.A, Cupido y Cariño. Respecto a la primera remesa, implica el retorno a nuestro país de tres formaciones que generan bastante expectación y cuyas visitas durante los últimos años han sido muy contadas. Por otra parte, en el apartado nacional, además de La M.O.D.A —que siguen el ejemplo de Izal el año pasado—, el anuncio de Cupido y Cariño son dos propuestas muy interesantes y acertadas.

Los abonos ya se han puesto a la venta por un precio de 110€ —el abono normal que incluye acceso al camping— y 250€ el abono VIP. Ambos ya se pueden adquirir desde la página oficial del FIB, habrá que esperar todavía a nuevas confirmaciones y la distribución del cartel para que salgan a la venta las entradas de día.