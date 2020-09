L.A. anuncian su vuelta con la grabación de un nuevo disco

Hace unos minutos que Luis Albert Segura ha compartido desde el perfil de Instagram de L.A. una noticia que se venía anunciando en los últimos días. La banda que formó junto a Ángel Cubero, Pep Mulet y Dimas Frías ha decidido volver y grabar un nuevo álbum. Pero este proyecto tendrá una particularidad muy interesante y anómala dentro de lo que se puede esperar de la creación de un disco.

Hace un par de días, L.A. dio a conocer la portada de Evergreen Oak, el trabajo que supondría su regreso tras el periplo en solitario del propio Luis Albert. Pero hoy mismo, el propio artista mallorquín ha confesado que no hay disco como tal, sino que por ahora solo existe esa portada y una serie de títulos para canciones. La idea es que él mismo se encerrará en una casa de campo de su Mallorca natal con su familia y desde ahí comenzará el proceso de composición, creación y grabación de las nuevas canciones. Dicho proceso lo irá compartiendo a tiempo real con todos sus seguidores a través de las redes sociales.

De esta forma, los fans de L.A. serán testigos directos de todo el proceso creativo de Evergreen Oak, pudiendo proponer, opinar y participar en mayor o menor medida de toda esta locura que Luis Albert ha ideado. Además de seguir día a día todo este camino, semanalmente irá subiendo videos con resúmenes periódicos de todo lo que va aconteciendo en esa casa en la que la familia pasará los próximos meses. Asimismo, irá presentando los bocetos, las canciones e ideas en pequeñas actuaciones virtuales que servirán para ir probando esas nuevas composiciones.

Sin duda, este proceso tan orgánico, en un entorno natural rodeado de encinas, se plasmará en la música que L.A. publicará en un futuro no muy lejano. Esta nueva etapa promete sensaciones diferentes y todo el que quiera será testigo directo de todo esto.

BIOGRAFÍA DE L.A.

Grupo de indie pop mallorquín creado en 2004 por el cantante, guitarrista y compositor Luis Alberto Segura. Su estilo internacional, con reminiscencias de The Shins, Dead Cab For Cutie o Arcade Fire, pronto atrajo la atención de importantes compañías discográficas. Segura finalmente decidió firmar con Universal Music y en 2009 editó su álbum debut Heavenly Hell. Para sus dos siguientes discos, SLNT (2012) y Dualize (2013), Segura eligió trabajar en Oregon junto al músico y productor norteamericano Richard Swift. Después de grabar otro disco más en Estados Unidos, From The City To The Ocean Side (2015), Segura regresó a Mallorca para renovar su propuesta y su sonido con King of Beasts (2017). En 2018 Segura anunció el receso indefinido de L.A. y su intención de continuar como solista, hasta que en 2020 llegó el esperado regreso con un nuevo trabajo titulado Evergreen Oak.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE L.A.

Heavenly Hell (2009)

SLNT (2012)

Dualize (2013)

From The City To The Ocean Side (2015)

