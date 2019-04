La sorpresa de Mad Cool Festival: su Welcome Party 2019

Mad Cool Festival ha anunciado hoy la súpernovedad de esta edición: su Welcome Party 2019 que se celebrará el día 10 de julio. Para ello, hoy han confirmado nada más y nada menos que 16 nombres entre los que se encuentra un line-up liderado por la artista por excelencia de este año de festivales, Rosalía, y la banda Bring Me the Horizon.

Además de estos dos nombres, también se confirman para el día 10 Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx. Un conjunto de nombres con los que Mad Cool Festival pretende abarcar más tendencias urbanas actuales.



Esta Welcome Party 2019 será un evento el día previo al festival que organizará sus conciertos en cuatro escenarios celebrándose en su mismo recinto, el espacio MadCool en Valdebebas. Su aforo, eso sí, será más reducido: podrán asistir hasta 50.000 personas. Con estos 16 nombres y un precio de 35 € por entrada, este día de calentamiento previo bien podrá convertirse en un futuro en un cuarto día de festival, según nos contaron hoy sus responsables en la rueda de prensa.

Además, Mad Cool Festival también ha anunciado un patrocinio junto al Banco Santander que ayudará a impulsar todavía más el festival. A través de este acuerdo, facilita a su público el acceso a un precio reducido para las entradas a esta Welcome Party (15 €), además de otras ventajas y entretenimiento varios durante el festival.



Todas estas novedades se añaden a los nombres recién anunciados en el día de ayer que completan la edición Mad Cool Festival 2019 que se celebrará los días 11 y el 13 de julio en Madrid. ¡Ya hay ganas!