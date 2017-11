Dentro de la escena emergente, últimamente nos ha llamado la atención un cuarteto de Pamplona denominado Melenas, que han anunciado estos días que su disco debut verá la luz el próximo 24 de Noviembre en formato vinilo.

Melenas es la unión de Oihana (guitarra y voz), Leire (bajo), María (teclas) y Laura (batería), y ahora publicarán este primer LP con los sellos Snap! Clap! (Barcelona), Elsa Records (Donosti) y El Nébula Recordings (Pamplona).

Según la banda y sus sellos, se trata de un disco en el que “la atención al detalle es sorprendente para un disco en el que aparentemente prima la sencillez, pero es solo en apariencia. Pura orfebrería pop heredero del lado más vigoroso del C-86 o del sonido de los primeros Go-Betweens“.

Si te interesa una nueva banda cuya música cita influencias como el pop de guitarras australiano más contemporáneo (The Goon Sax, The Go-Violets) con ecos de los 80 (Martha and the Muffins, The Shop Assistants) y de los 90 (The Popguns, Heavenly), quizá debas estar atento a lo que estas cuatro chicas tienen que ofrecerte.

Por el momento, os dejamos con el tracklist:

1. Cartel de Neón

2. Mentiras

3. Gira

4. Una tras otra

5. Sales

6. Volaremos

7. ¿Dónde estás?

8. Tú me haces lo mismo

9. Alfajarín

10. Una voz