La Casa Azul estrena remix de “Podría Ser Peor”

Ya tenemos, por fin, en nuestras manos el nuevo disco de La Casa Azul, La Gran Esfera, colmado de grandes hits y canciones que ya forman parte indefectiblemente de un repertorio descomunal. Un disco que está llamado a plantear un antes y un después definitivo en la carrera de Guille Milkyway, y parte de la culpa la tienen canciones como Podría Ser Peor, la que fuera primer avance de este nuevo álbum, y todo un himno disco que ahora se publica remezclada en un Single Digital con dos versiones, la normal y la extended, como en aquellos Singles de New Order en los años 80, para que no quede pista en la que no suene una canción de esta envergadura.

Como nos comentan desde su sello,

resulta realmente apasionante escuchar una letra tan dolorosa y frustrante trotar con semejante groove, con su espíritu disco intocable y esas melodías tremendamente soleadas. Una explosión de emociones y de euforia en un remix que acentúa el espíritu nocturno y veraniego de la canción. Disfruta este remix a continuación: