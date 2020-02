L7 ofrecerá un exclusivo concierto en Barcelona antes de actuar en el Azkena Rock Festival

Viejas conocidas del Azkena Rock Festival, donde ofrecieron un concierto memorable en 2015 y, al que volverán este año como parte de un cartel estelar, la banda fundada en 1985 por Donita Sparks recalará en nuestro país unos días antes del festival para ofrecer un único concierto en la Sala Apolo 2 de Barcelona el 17 de junio. Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir de miércoles 26 de febrero a las 10:00h en lasttour.net.

Tras más de una década inactivas, las californianas L7 vuelven acompañadas de su actitud vitalista, sus líneas melódicas y sus riffs de guitarra propios del sludge y el punk (aunque inicialmente fueron asociadas con el grunge por el lanzamiento de su tercer álbum Bricks Are Heavy durante el comienzo de esa década). La banda que completan Suzi Gardner (guitarra), Jennifer Finch (bajo) y Demetra Plakas (batería) se ha ganado por méritos propios su papel clave como influencia en el movimiento Riot Grrrrl.

En 2019 editaron Scatter The Rats, un nuevo disco en el que mantienen su esencia y que incluye una onda más powerpop a sus composiciones. Además del material más reciente, en el setlist no faltarán temas que ya han encontrado su sitio en el panteón del rock como Shove, Pretend We’re Dead, Shitlist, Andres o Fuel My Fire, recordándonos por qué siguen siendo una de las bandas míticas de los 90 con un directo más potente y carismático.

Venta de entradas para L7

17 de junio de 2020

BARCELONA, Apolo 2

Entradas a la venta a partir del miércoles 26 de febrero a las 10:00h.

Venta: www.lasttour.net