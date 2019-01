Kurt Vile estrena la inédita ‘Timing Is Everything (And I’m Falling Behind)’

En octubre de 2018, el cantautor estadounidense publicó Bottle It In, su octavo álbum de estudio. Tan solo tres meses después, Kurt Vile ha regalado a sus seguidores una nueva canción titulada Timing Is Everything (And I’m Falling Behind).

El tema inédito estrenado por el cantante se puede escuchar a través de Amazon Originals.

Kurt Vile tiene preparada una extensa gira para presentar su último lanzamiento en largo. En ella, el músico de Filadelfia, acompañado de su banda The Violators, parará en la próxima edición del Primavera Sound barcelonés. El compositor actuará el día 31 de mayo y quizá aproveche para presentar su nuevo corte en vivo.

Bottle It In supuso la vuelta del vocalista tras pasar tres años desde su anterior publicación en solitario, b’lieve i’m goin down. Entre medias, en 2017, Kurt Vile y Courtney Barnett unieron sus fuerzas en el colaborativo Lotta Sea Lice.