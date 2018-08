Kristen Stewart protagoniza el nuevo vídeo de Interpol

El regreso de Interpol se alza, con facilidad, como uno de los más esperados dentro del panorama del indie rock. Las celebraciones acontecidas por el aniversario de aquel fantástico debut Turn on the Bright Lights se encargaron de abrirnos el apetito, y es que ver movimientos dentro del grupo de Nueva York nos alegraron sobremanera. A esto hay que sumarle los deliciosos adelantos que han ido estrenando del nuevo y flamante Marauder, los cuales no han hecho más que ratificar la calidad esperable de Paul Banks y los suyos. El último corte en preceder el nuevo trabajo de estudio del grupo ha sido If You Really Love Nothing, con vídeo protagonizado por Kristen Stewart.

Así, se alternan imágenes del grupo interpretando el tema con una historia de lujuria protagonizada por Kristen Stewart en un bar, todo entre luces rojas muy sugerentes que juegan a la perfección con el estilo del debut de Interpol y la gama cromática de Marauder. En lo que respecta a la canción, If You Really Love Nothing es la encargada de abrir la placa del grupo, cuatro minutos y medios de batería decidida acompañada de las guitarras eléctricas algo agresivas a las que ya estamos acostumbrados por parte de Interpol.

Hoy día 24 de agosto se ha publicado al fin Marauder y no nos cabe duda que formará parte de los álbumes más destacados del año. Lo puedes escuchar al final de estas líneas.