Kings of Leon han publicado una nueva canción inspirada por el confinamiento global que estamos experimentando debido a la pandemia mundial de coronavirus. Se trata de Going Nowhere, título de esta canción interpretada a la guitarra y con la voz de Calen Followill que contiene frases absolutamente indicadas para el momento actual como “No voy a ninguna parte, si tienes tiempo / No voy a ninguna parte, contigo en mi mente en estos momentos“.

Kings of Leon siguen siendo uno de los principales atractivos de numerosos festivales europeos este verano, entre ellos el Mad Cool Festival. A día de hoy, aún no sabemos si los festivales programados para julio y agosto podrán celebrarse o no, ya que la mayoría de los que están previstas para mayo y junio ya están anunciando nuevas fechas a finales del actual verano.

Por el momento, con esta nueva canción, la banda estadounidense ha puesto su granito de arena para animar a sus seguidores a que se queden en casa e intentemos, entre todos, parar esta pandemia.

Si quieres escuchar la discografía al completo de Kings of Leon, cuyo último disco Walls fue publicado en 2016, puedes hacerlo a través de Apple Music o Spotify.