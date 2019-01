Kings Of Leon, entre las nuevas confirmaciones del FIB 2019

⚡ @Kingsofleon y @lanadelrey CABEZAS DE CARTEL/HEADLINERS #FIB2019 (ambos con fecha exclusiva en España/ both exclusive shows in Spain)🎉 PLUS @franz_ferdinand @george_ezra @jessglynne @youmeatsixofficial y más/ and more!

Entradas/Tickets👉🏻 https://t.co/azk2IxKORE#VivaFIB pic.twitter.com/mdIDWhiybO