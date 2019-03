King Gizzard & The Lizard Wizard anuncian su nuevo disco

En 2017 la formación australiana agitó la actualidad musical al publicar un total de cinco álbumes de diversa índole a lo largo de aquel año. Después de girar por medio mundo y de disparar su fama, King Gizzard & The Lizard Wizard han anunciado el que será su decimocuarto disco de estudio.

Así lo ha comunicado el grupo de Melbourne en sus redes sociales. King Gizzard & The Lizard Wizard publicarán el próximo 26 de abril Fishing for Fishies vía Flightless. Se trata del primer largo de la banda liderada por Stu Mackenzie desde el movidísimo 2017, cuando lanzaron, siguiendo este orden, Flying Microtonal Banana, Murder of the Universe, Sketches of Brunswick East (con Mild High Club), Polygondwanaland y Gumboot Soup.

El nuevo trabajo anunciado por King Gizzard & The Lizard Wizard estará disponible para reserva este miércoles 13 de marzo. Asimismo, el septeto volvía a la carga a principios de año con la edición del single Cyboogie y de su vintage videoclip.