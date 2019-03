King Gizzard & The Lizard Wizard anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

Stu Mackenzie y su psico-comuna King Gizzard & The Lizard Wizardpresentarán su nuevo disco recién anunciado en la Sala Riviera de Madrid el 18 de octubre y en la Razzmatazz de Barcelona el día 19.



Después de un 2017 de récord Guinness durante el que estrenaron cinco álbumes, los hiperactivos King Gizzard & The Lizard Wizard pasaron un 2018 inusualmente tranquilo. Doce meses sin dar señales de vida. En su propio universo, en el que un año parece durar más de lo que nos dura al resto de mortales, eso viene a ser toda una eternidad. Pero ya no aguantan más: el cuerpo les pide fuzz.

Como si quisieran recuperar el tiempo rápidamente, los australianos volvieron a finales de enero con siete minutazos de vocoderizada cabalgada electro-glam en Cyboogie, su single de regreso, primer adelanto del álbum que publicarán el 26 de abril (Fishing for Fishies) y última pieza a añadir a un rompecabezas casi infinito (no es una hipérbole: ya han superado la docena de discos desde 2012) que va mucho más allá del revival por el revival. Por mucho que siempre miren de reojo a los sesenta y los setenta, Stu Mackenzie y su psico-comuna han conseguido algo bastante parecido a un sonido propio que puede rastrearse fácilmente en bandas más jóvenes. Una condición de influencers musicales de esta década que toma forma definitiva en el Gizzfest, el festival que organizan en su Melbourne natal desde 2015.

No se olvidan de su casa mientras recorren el mundo, ora en hipnóticos círculos concéntricos, ora en imparable trotecillo motorik, a lo largo de giras XXL como la que les traerá a Madrid y Barcelona en octubre. Será nuestro reencuentro con ellos, con sus dos baterías, esos sintetizadores que chorrean ácido y esas jams de las que uno no querría salir jamás, tras su paso por Primavera Sound 2017. Y, conociéndolos como los conocemos ya, la duda no es tanto qué nos encontraremos en Fishing for Fishies como cuántos discos nuevos más habrán publicado antes de que lleguen las fechas.



Las entradas saldrán a la venta al precio de 25 € (más gastos de distribución) a partir del viernes 15 de marzo a las 11:00h en Redtkt y Ticketmaster.