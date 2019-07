King Gizzard and the Lizard Wizard adelantan detalles de un segundo álbum en 2019

King Gizzard and the Lizard Wizard, el grupo psicodélico australiano más exitoso del momento, ha anunciado el lanzamiento de un segundo álbum este año. Se trata del decimoquinto trabajo de su carrera y se publicará el 16 de agosto bajo el nombre de Infest the Rat’s Nest.

El grupo lanzó en abril de 2019 su álbum anterior: Fishing For Fishies, una mezcla entre boogie y rock psicodélico con una gran calificación por parte del equipo de Crazy Minds. Esta vez el grupo ha optado por un estilo más metal con influencias de Slayer, Metallica o Exodus, entre otros. Así lo aseguraba el frontman de la banda Stu McKenzie en una entrevista.

La preventa está disponible desde el día 25 de junio y sólo habrá 2000 copias en todo el mundo. El álbum -publicado por Fightless Records- incluye un póster de 24″ x 36″, un vinilo de 12″ envuelto en una funda de papel customizada; y un parche de 4″.



A continuación se muestra la lista de canciones que incluirá Infest the Rat’s Nest:

PLANET B MARS FOR THE RICH ORGAN FARMER SUPERBUG VENUSIAN 1 PERIHELION VENUSIAN 2 SELF-IMMOLATE HELL

El grupo ya ha publicado varios adelantos de Infest The Rat’s Nest, siendo el primero el single PLANET B lanzado el 9 de abril. Tras este, llegó el videoclip de SELF-IMMOLATE y acaban de publicar el tercer single junto a su videoclip: ORGAN FARMER.

Por si fuera poco, recientemente King Gizzard and the Lizard Wizard han anunciado una gira mundial con más de 45 destinos, entre los que se encuentran Madrid y Barcelona los días 18 y 19 de octubre, respectivamente. Consigue tu entrada a través del enlace.