Escucha dos nuevas canciones (y un videoclip) de Kevin Morby

Por si con una canción no fuese suficiente, Kevin Morby ha querido regalarnos dos nuevos temas como adelanto de su esperado nuevo disco Sundowner. Se trata de Don’t Underestimate Midwest American Sun y Wander, y en el caso de esta última, además, tenemos un nuevo videoclip dirigido por Graham Shafer y con la participación de Katie Crutchfield de Waxahatchee.

Es la segunda aparición de Crutchfield, quien además es pareja sentimental de Morby, en uno de sus vídeos tras su reciente colaboración en el single Campfire.

Mientras esperamos que Sundowner, sexto trabajo de Morby, llegue el próximo 16 de octubre, podemos ir disfrutando de estas dos nuevas piezas.

Kevin Morby – Wander

Kevin Morby – Don’t Underestimate Midwest American Sun

BIOGRAFÍA DE KEVIN MORBY

Kevin Robert Morby es un músico y cantautor estadounidense que comenzó su carrera musical en su adolescencia, formando una pequeña banda de instituto llamada Creepy Aliens. Un poco más tarde se unió a la banda noise-folk Woods como bajista. Aun así, no fue hasta 2013 cuando Morby grabó una colección de canciones que se convertirían en su álbum debut como solista Harlem River. Desde entonces ya lleva a sus espaldas 4 álbumes de estudio: Still Life (2014), Singing Saw (2016) y City Music (2017), este último grabado con su banda en vivo y Oh My God (2019). Su música, influenciada por artistas como Neil Young o Bob Dylan, se caracteriza por una mezcla de indie rock con toques de folk

Fuente: Live Nation

DISCOGRAFÍA DE KEVIN MORBY

Harlem River (2013)

Still Life (2014)

Singing Saw (2016)

City Music (2017)

Oh My God (2019)

Sundowner (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, podéis haceros una idea de su estilo musical escuchando, por ejemplo, su disco de 2017 City Music:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!