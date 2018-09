Kenny Harris abandona Panic! At The Disco tras un supuesto acoso sexual

El nombre del guitarrista de la banda estadounidense surgió recientemente en Twitter por una posible mala conducta sexual. Después de los alegatos llegados contra su persona, Panic! At The Disco han anunciado que Kenny Harris no actuará más con ellos.

El grupo se ha pronunciado a través de Twitter, donde aseguran que Harris no seguirá girando con Panic! At The Disco por “un problema personal”. Sin embargo, la cercanía en el tiempo de las denuncias contra el miembro de los de Las Vegas hacen entrever que ésta ha sido la razón de su salida.

Touring musician Kenny Harris will no longer be performing with us because of a personal matter. — Panic! At The Disco (@PanicAtTheDisco) September 22, 2018

En concreto, fue una seguidora de Panic! At The Disco la que manifestaba que había intercambiado mensajes con Harris cuando ella no tenía la edad de consentimiento. Junto a sus declaraciones, la joven mostró capturas de pantalla de las conversaciones para apoyar su demanda.