Kendrick Lamar y Pharrell Williams participan con un nuevo tema en la BSO de Creed II

Kendrick Lamar parece haberle cogido el gusto a poner su voz a grandes producciones cinematográficas. Si el año pasado su dueto con SZA para la banda sonora de Black Panther con el tema All The Stars fue todo un éxito, este año parece ir por el mismo camino con su nueva colaboración.

El rapero de Compton se ha aliado en esta ocasión con Pharrell Williams (con quien ya trabajara en 2015 en la producción del multipremiado tema Alright) para cantar una de las canciones que aparecerán en la BSO de Creed II, la secuela del spin-off de Rocky. Al igual que ocurriera en la anterior entrega, la película está protagonizada por Michael B. Jordan y compone la octava entrega de la franquicia protagonizada por Sylvester Stallone.

El tema con el que Williams y Lamar contribuyen al film lleva por nombre The Mantra y ha sido producido por Mike Will Made It, quien a su vez se ha encargado de la producción de una banda sonora repleta de superestrellas como Bon Iver, Nicki Minaj, Lil Wayne o Vince Staples.

El lanzamiento de la banda sonora de Creed II coincidirá con el estreno de la película el 21 de noviembre, previo al día de Acción de Gracias en Estados Unidos, aunque ya podemos echar un ojo a un tracklist que tiene mucha pegada.

RARE COLLABS , LOUD MIXES , NEW FLOWS , FRESH MELODIES

NEW TEMPO’S , NEW FREQUENCIES REAL MESSAGES IN THE MOST ORGANIC WAY. THE SOUNDTRACK / COLLABORATION ALBUM GAME WILL NEVER BE THE SAME AFTER THIS . 🤯🥊💨‼️

CREED II : THE ALBUM TRACKLIST pic.twitter.com/p5lvgyXhtr

