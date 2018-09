Kele Okereke pondrá musica a un musical

El líder de Bloc Party, Kele Okereke, ha anunciado su colaboración en un nuevo proyecto teatro-musical, llamado Leave To Remain. Además, ha compartido un adelanto en forma de canción, de título Not The Drugs Talking.

La obra, dirigida por Robby Graham e interpretada –entre otros- por el actor Tyronne Huntley, tendrá como motor principal la música compuesta por el equipo que formarán Okereke y el músico Matt Jones. Juntos serán los encargados ponerle música a la historia de una pareja homosexual, cuya educación y familias, radicalmente opuestas, les hará afrontar el futuro con cierto escepticismo.

Para representar el choque entre las dos familias –el choque de dos tradiciones contrarias-, Okereke recurre a su propio pasado. Según cuenta, la banda sonora será el resultado de fusionar la música africana -que escuchaba en casa de sus padres cuando era pequeño-, con la más actual música electrónica que escucha en los clubs nocturnos.

En lo estrictamente musical, el nuevo trabajo –al menos el tema compartido- se separa del primer y único álbum de Okereke en solitario. Allí donde aquel sonaba más orgánico, con mayor presencia de guitarras, éste resulta más electrónico, aun sin prescindir de algún toque puntual.

El estreno de Leave To Remain está programado para el 18 de enero de 2019 en el Lyric Hammersmith de Londres, donde estará hasta el 16 de febrero.