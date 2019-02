Keane se suman al 4ever Valencia Fest

Más de seis años después de la publicación de su último trabajo, Strangeland, los cuatro integrantes del grupo vuelven al estudio de grabación para preparar nuevo material que podremos disfrutar en directo gracias a 4ever Valencia Fest, en el que será además su única parada en un festival español.

Keane es una de las bandas de rock independiente más aclamadas de principios del milenio. Reconocidos internacionalmente en sus primeros años por usar el piano como instrumento principal, temas como This is the last time, Everybody is changing o Somewhere only we knowcoparon las listas de éxitos de todo el mundo y se han convertido ya en auténticos clásicos.

Los ingleses se unen a sus compatriotas Tears For Fears en la segunda edición del festival valenciano, que se celebrará el 21 de julio en La Marina de Valencia.

Las entradas para 4ever Valencia Fest 2019 ya están a la venta en www.4evervalenciafest.com y en Ticketmaster.