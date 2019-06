Keane anuncia su nuevo disco con el adelanto “The Way I Feel”

Tras meses de especulaciones, Keane regresan con un nuevo álbum que se pondrá a la venta el 20 de septiembre e incluye el poderoso primer single, The Way I Feel.

Compuesto por Keane y co-producido por la banda junto a David Kosten. Cause and Effect contiene 11 canciones nuevas grabadas en Londres y Sussex.

Keane han anunciado también su gira británica para este otoño que incluye dos noches en el prestigioso Royal Albert Hall londinense. El grupo tocará en una serie de festivales este verano, entre los que se incluyen BST en Hyde Park el 14 de Julio.

En España los podremos ver el 20 de julio en Las Noches del Botánico (Madrid) y el 21 del mismo en el 4Ever Valencia Fest

Cause and Effect es el quinto álbum de estudio de Keane. Sus 4 álbumes anteriores fueron Nº1 en las listas británicas y acumulan más de 13 millones de ventas en todo el mundo y superan los 2.6 billones de streams.

El nacimiento de este nuevo trabajo ha sido una sorpresa incluso para la banda. El cantante Tom Chaplin ha editado dos proyectos de éxito en solitario pero echaba de menos a su socio Tim Rice-Oxley. “Me preguntaba cómo era posible que hubiese dejado a la deriva esta enigmática relación tan importante para mí”, dice Tom.

En el transcurso, la vida de Tim hacía aguas y de las cenizas compuso un álbum lleno de valientes temas personales imbuidos de sentido del humor y dolor. Cuando Tom, el bajista Jesse Quin y el batería Richard Hughes escucharon los temas, se sintieron inmediatamente atraídos tanto por la música como por las letras.

Hopes and Fears también fue un disco de ruptura, pero entonces tenía 19“, Tim explica. “Es un poco diferente al ser mayor y tener familia – todo el sentido de la vida cambia“.

El video de The Way I Feel ha sido dirigido por Kevin Godley, que ya realizó el clip Is It Any Wonder y el sencillo de Tom en solitario Still Waiting.

Tanto The Way I Feel, como los otros diez temas de Cause and Effect, son una reseñable porción de vida emocional, a la vez que sirven de reminiscencia de lo mejor de Keane. Es un momento excitante para una de las mejores bandas del país y un esperadísimo regreso.