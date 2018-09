Kate Bush elige sus mejores letras para un nuevo libro que se editará en diciembre

Si te fascinan las letras de Kate Bush, ya tienes algo que pedir estas navidades a los Reyes Magos. La artista ha trabajado mano a mano con el escritor David Mitchell para seleccionar conjuntamente una muestra de sus mejores letras que estarán incluidas en un libro titulado How To Be Invisible: Selected Lyrics, qué será publicado el próximo 6 de diciembre a través de la editorial Faber.

Al respecto del libro y su colaboración con la mítica artista, Mitchell ha afirmado lo siguiente en un comunicado de prensa: “Para millones de personas en todo el mundo, Kate es mucho más que otra cantautora: es una creadora de acompañantes musicales que viajan contigo a lo largo de la vida. Una paradoja sobre ella es que, si bien sus letras son declaradamente idiosincrásicas, esas mismas letras evocan emociones y sensaciones que se sienten universales“.

Desde luego, será un placer tener una perspectiva de la propia autora del mundo interior que nos ha intentado mostrar con sus letras a lo largo de su carrera. Una lectura imprescindible para todo amante de la música. Ya puedes encargarlo aquí.