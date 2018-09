Kanye West y Chance The Rapper anuncian el título de su disco conjunto

¡Que no pase un día sin que tengamos novedades de Kanye West! El rapero estadounidense está hiperactivo con multitud de proyectos y colaboraciones, pero una de las más esperadas es la que se lleva tiempo cocinando con Chance the Rapper.

Chance the Rapper está muy comprometido con la ciudad de Chicago y sobre todo con temas de educación, y por eso invitó a su amigo West a unirse a él en una charla con estudiantes de secundaria. Fue allí cuando decidieron confirmar los rumores y añadir que el disco ya tiene nombre, y será Good Ass Job.

Aunque no sabemos cuándo saldrá la venta, esta colaboración sería el quinto disco de West en 2018, después de ye y su colaboración con Kid Cudi en Kids See Ghosts, a lo que habría que añadir la comentada posible secuela de Watch the Throne con Jay-Z, este trabajo con Chance Tge Rapper y otro álbum en solitario titulado Yandhi que supuestamente publicará el 29 de septiembre

Además, como ya os dijimos ayer, será el primer invitado musical en la nueva temporada del mítico programa Saturday Night Live.