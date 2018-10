Kanye West retrasa el lanzamiento de “Yandhi” hasta el 23 de noviembre

El sábado pasado, además de tener ganas de ver su actuación en Saturday Night Live que comentábamos aquí ayer, estuvimos esperando la publicación del nuevo disco de Kanye West, Yandhi, así como él mismo había anunciado. Sin embargo, algo le hizo cambiar de opinión y será finalmente el 23 de noviembre cuando el álbum salga a la venta, coincidiendo con el famoso Black Friday, así que nos vemos que la previsión de ventas ha tenido mucho que ver en esta decisión, por mucho que haya declarado que ha decidido terminar de grabarlo en África y de ahí el retraso las fechas.

Lo más curioso, sin duda, es que esta vez no ha sido West que nos ha dado las noticias, sino su mujer Kim Kardashian, que ha sido la que lo ha anunciado en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, West sigue copando tertulias y titulares por sus comentarios pro-Trump al final de su actuación en Saturday Night Live. Mientras que ha recibido el apoyo del propio presidente, otros artistas y seguidores no están de acuerdo con su actitud y comentarios, como por ejemplo Lana Del Rey, que le contestó en su propio instagram.

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) – no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2018