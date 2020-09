Kanye West publica un teaser de una nueva canción

Parece que, además de seguir adelante con su sueño de ser Presidente de Estados Unidos (aunque no cuenta con muchas opciones reales) y crear polémica filtrando el contenido de sus contratos discográficos, Kanye West no se ha olvidado de componer canciones y ha compartido un pequeño adelanto / teaser de una canción titulada Believe What I Say para la que ha contado con un sample de Doo-Wop (That Thing), el clásico de Lauryn Hill.

Por ahora, no sabemos a qué se corresponde este adelanto ni si West tiene previsto lanzarlo de forma oficial, ya sea de forma independiente o como parte de un todo por confirmar, ya que recordemos que su último álbum, Jesus Is Born, solamente tiene unos meses (qué largo se está haciendo 2020, ¿verdad?).

Kanye West – Believe What I Say (teaser)

BELIEVE WHAT I SAY (snippet) pic.twitter.com/U7Y2KQJ5UC — ye (@kanyewest) September 26, 2020

BIOGRAFÍA DE KANYE WEST

Es casi imposible hablar del estilo que emplea este rapero en sus canciones, ya que lo cambia de disco en disco. El hombre ha tratado todo, desde cantar a través de la tecnología digital para afinar la voz, hasta sembrar caos con colaboraciones de varios artistas sobre una misma pista. El resultado de cada uno parece extraño al principio, pero con el paso de los días, meses y años, Kanye demuestra que todos fueron actos de genialidad. Odiado por muchos y amado por otros, es innegable la aportación de Kanye West, no sólo a la música y al hip-hop, sino a la cultura popular como la conocemos.

DISCOGRAFÍA DE KANYE WEST

The College Dropout (2004)

Late Registration (2005)

Graduation (2007)

808s & Heartbreak (2008)

My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

Watch the Throne (with Jay-Z) (2011)

Yeezus (2013)

The Life of Pablo (2016)

Ye (2018)

Jesus Is King (2019)

IMPRESCINDIBLES

