Kanye West felicita el cumpleaños a su madre con “Donda”, una nueva canción

Además de anunciar que se presentará a las elecciones a presidente de Estados Unidos y ofrecer polémicas entrevistas, de vez en cuando Kanye West también tiene tiempo de sacar nueva música.

Coincidiendo con el que sería el cumpleaños de su madre, fallecida en el año 2007, West ha publicado Donda, un canción en la que podemos escucharla recitar las letras del Sound Of Da Police de KRS1.

Donda es el tercer tema inédito de West que escuchamos este año tras Wash Us In The Blood y su aparicion en el más reciente single de Ty Dolla $ign, Ego Death.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E