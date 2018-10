Kanye West deja momentos para recordar, memes y polémica en su visita a Saturday Night Live

El estreno de la nueva temporada de Saturday Night Live es uno de los grandes acontecimientos televisivos del otoño estadounidense, pero si además el primer episodio va a tener como protagonista a Kanye West, el interés sube hasta máximos históricos.

Desde luego, la visita del rapero estadounidense no dejó a nadie indiferente con varios momentos a recordar y comentar. Empezamos por una decepción, y es que West había prometido que su nuevo disco Yandhi sería lanzado la noche de este sábado, y finalmente esto no fue así, y no sabemos cuándo podremos escucharlo realmente. En lo musical, West interpretó un total de tres canciones, pero probablemente lo que nunca podremos olvidar es su actuación junto a Lil Pump disfrazado como una botella de agua de Perrier. Una pena que los vídeos estén bloqueados en España y no podamos mostrarlos aquí.

Con un gran sentido del humor, West debe haber estado viendo los memes que siguieron a su actuación, y compartió uno de ellos que le caracteriza dentro de la famosa portada de revista que protagonizó su mujer Kim Kardashian.

Como no podía ser de otro modo, también hubo tiempo para la polémica. De todos es sabido el apoyo de Kanye West al presidente de Estados Unidos Donald Trump, algo que muchos no entienden debido a que consideran que el magnate ha demostrado su racismo en diversas ocasiones. Sin embargo, West sigue decidido en su apoyo al presidente, como demostró llevando una gorra de Make America Great Again, y con un encendido discurso ya fuera de antena al público asistente al plató, en el cual defendió las razones por las que apoya al magnate estadounidense en el gobierno de la nación. Aunque no se emitió, sí que podemos verlo a continuación con frases como “si me preocupase el racismo ya me habría ido de EEUU hace tiempo“. Desde luego, Kanye West, estés o no de acuerdo con él, dice siempre lo que piensa. Otra cosa es que a veces nos guste lo que tiene que decir.

Y no creáis que después cambió de opinión. Ojo al tweet…

this represents good and America becoming whole again. We will no longer outsource to other countries. We build factories here in America and create jobs. We will provide jobs for all who are free from prisons as we abolish the 13th amendment. Message sent with love pic.twitter.com/a15WqI8zgu

— ye (@kanyewest) September 30, 2018