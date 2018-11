Kanye West corrige una de las canciones de su disco “Ye”

Antes de la existencia del streaming, si sacabas un disco y no quedabas contento con el resultado de las canciones, no te quedaba más remedio que aguantarte o esperar unos años a que hubiese una reedición en la que pudieses regrabar algún tema si es que el éxito lo justificaba.

No es que hoy en día sea muy normal cambiar canciones una vez publicadas, pero para Kanye West se ha convertido en algo así como una costumbre. Ya lo hizo varias veces con The Life Of Pablo, trabajo que quitó y re-subió varias veces a Internet, y ahora, cinco meses después de su lanzamiento, ha empezado a hacer lo mismo con Ye.

Por lo visto, West ha hecho cambios en la canción I Thought About Killing You junto a su ingeniero de sonido Adam Wolpert y ha “corregido” el tema en plataformas digitales. Por lo visto, todo se debe a la eliminación de un sample cuya correcta utilización no debía estar clara del todo.

Mientras tanto, seguimos esperando el lanzamiento de su nuevo trabajo Yandhi, que en un principio iba a haber salido el pasado mes de septiembre pero que, en principio saldrá coincidiendo con el Black Friday en el mercado estadounidense durante el día 23 de este mes.