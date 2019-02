Kamasi Washington actuará en mayo en Madrid y Barcelona

El estadounidense Kamasi Washington, acompañado de su excelente banda, actuará el 13 de mayo en Madrid (Teatro Coliseum, dentro del ciclo Conciertos 1906 Para Una Gran Minoría) y al día siguiente, el 14, en Barcelona (Teatre Coliseum, dentro del Room Festival). Ambos conciertos servirán para subrayar aún más las muchas virtudes de un disco, Heaven And Earth (publicado el último junio), y de un directo que le han llevado a figurar en la parte alta de las listas de lo mejor del 2018 en numerosos medios especializados internacionales (y nacionales), un reconocimiento más que merecido, como bien pudimos comprobar el pasado mes de mayo. Las entradas para sus ese par de actuaciones de mayo se pondrán a la venta este viernes 8 de febrero a las 11 horas.

Nacido en Los Ángeles (1981), Kamasi estudió etnomusicología en UCLA y luego colaboró con iconos del jazz (McCoy Turner, Stanley Clarke) y de otros géneros de la música negra (Snopp Dogg, Quincy Jones…). Con ese sólido bagaje hizo su aparición ante el gran público desde la nómina de colaboradores del disco To Pimp A Butterfly (2015) de Kendrick Lamar. Ese mismo año publicó su primer álbum, The Epic, que confirmó a Washington en la avanzadilla del nuevo jazz. Un debut, aparecido en Brianfeeder, el sello de Flying Lotus, que hace honor a su título, pues es una obra épica, colosal. De tres horas. Dividida en tres partes (“The Plan”, “The Glorious Tale” y “The Historic Repetition”), va rozando el jazz con diferentes expresiones de la black music (hip hop, funk, soul, ecos africanos), de tal manera que entrecruza a John Coltrane con Fela Kuti en pasajes instrumentales (más puntuales voces) de sesión continua. En directo, el californiano convierte todo eso en un despliegue apabullante. En septiembre de 2017 publicó el EP de seis temas Harmony Of Difference, donde mantuvo al alza sus constantes creativas. En junio del año pasado, como decíamos en el primer párrafo, llegó su segundo LP, Heaven And Earth, una colección de veintitrés cortes (si contamos los cinco del EP The Choice, especie de obra oculta incluida tanto en la versión en vinilo como en CD de Heaven And Earth),, un fijo en los podios de lo mejor de 2018. Los motivos de tanta unanimidad: su sapiencia jazzística al bucear, con refrescante solidez, en la desmesura y la ambición, buscando sin miedo la trascendencia terrenal y espiritual.