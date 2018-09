Kaiser Chiefs anuncian nuevo disco para 2019

Atención amantes del indie británico porque una de sus bandas más conocidas, y habitual en los festivales españoles, Kaiser Chiefs, acaba de anunciar el lanzamiento de su séptimo disco.

Ricky Wilson y compañía gozan de una increíble popularidad en Reino Unido, y en el que será su regreso al sello Polydor, han confirmado el lanzamiento de un nuevo trabajo para 2019, siguiendo así al Stay Together de 2016.

En enero se embarcarán además en una extensa gira por Reino Unido, que suponemos se extenderá a otros países europeos más tarde o más temprano. Aún no sabemos el título del disco ni su fecha de publicación, pero sí que a través del siguiente tweet de la banda se puede reservar y tener acceso preferencial a las entradas de su gira británica, si es que os decidís a hacer un viaje.

We're incredibly excited to announce we're heading out on a full UK tour! AND we've got a new album coming! #KC7 💿🎶

Preorder the album from our official store before 3pm tomorrow (September 18th) to get exclusive early access to tickets: https://t.co/AY1aURscoc 🎸🙌🏻🥁🎹🎉🎤 pic.twitter.com/uAjeno76ec

— Kaiser Chiefs (@KaiserChiefs) September 17, 2018