Justin Vernon (Bon Iver) colabora en la nueva canción de Swamp Dogg

Justin Vernon, líder de Bon Iver, Jenny Lewis y Channy Leaneagh de POLIÇA son algunos de los atractivos nombres que participan en el nuevo disco de Swamp Dogg, Sorry You Couldn’t Make It, que llegará el pasado 6 de marzo.

Ya podemos escuchar el resultado de esta colaboración en la canción Sleeping Without You Is a Dragg, con la que nos presenta este trabajo.

Os dejamos con el tracklist completo a continuación:

01 Sleeping Without You Is a Dragg

02 Good, Better, Best

03 Don’t Take Her (She’s All I Got)

04 Family Pain

05 I Lay Awake

06 Memories [ft. John Prine]07 I’d Rather Be Your Used to Be

08 Billy

09 A Good Song

10 Please Let Me Go Round Again (feat. John Prine]