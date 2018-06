Justin Vernon, Bon Iver, colabora en el nuevo single de Swamp Dogg

El hiperáctivo músico estadounidense ha sumado una nueva colaboración a su colección. Justin Vernon, creador de los proyectos musicales Bon Iver y Volcano Choir, ha puesto su voz en el último single del mítico cantante soul Swamp Dogg.

A sus 75 años, Jerry Williams Jr., conocido como Swamp Dogg, publicará un nuevo álbum el próximo 7 de septiembre. Love, Loss, and Auto-Tune está producido por Ryan Olson (Poliça) y contiene un total de nueve temas. Llegará vía Joyful Noise Recordings y supone la continuación de The White Man Made Me Do It, de 2014.

Como anticipo del trabajo ha visto la luz el primer sencillo, I’ll Pretend. La canción ha llegado acompañada de un videoclip dirigido por el propio Olson e Isaac Gale. Y, como curiosidad, Justin Vernon ha participado firmando una de las partes vocales del tema. Puedes escuchar el resultado a continuación.