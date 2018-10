Juliana Hatfield lanza “It’s So Weird” adelanto de Weird

Juliana Hatfield, la que fuera componente de The Blake Babies y The Lemonheads y creadora de una gran carrera en solitario bajo su propio nombre o bajo The Juliana Hatfield Three, ha anunciado el lanzamiento de Weird, su nuevo disco.

Este trabajo viene precedido del single It’s So Weird, que la artista de Massachusets ha lanzado a través de la página de Soundcloud de American Laundromat Records, su discográfica. El trabajo ha sido compuesto y producido por la propia Hatfield y ha contado con la colaboración de antiguos compañeros en la grabación como Freda Love Smith de The Blake Babies al bajo y Todd Philips, batería de The Lemonheads. El disco se publicará el próximo 19 de Enero.

El título del trabajo hace referencia a la sensación extraña que tiene Hatfield de cómo se ha desarrollado su vida hasta este momento. La artista tiene la sensación de que a veces desconecta de la realidad y que su vida forma parte de un sueño del que no va a tardar en despertar en cualquier momento.

Juliana Hatfield se hizo popular sobre todo en la primera mitad de los noventa con temas como My Sister o Spin The Bottle, que apareció en la banda sonora de la película Reality Bites, una de las películas generacionales de la que fue llamada Generación X, junto a Singles, y que mostraba la escena de Seattle de los primeros 90.

Este año, Hatfield publicó la remasterización de Hey Babe, su debut en solitario de 1992 y un curioso álbum de versiones de Olivia Newton John, en la que la artista realiza una más que curiosa y sorprendente revisión de la melosa cantante australiana. Su último disco de material propio fue Pussycat de 2017, un alegato “anti Trump”.

Esta es la portada del nuevo trabajo.