Julian Casablancas promete nuevo disco de The Strokes en 2020 para despedir el año

Inspirado por clásicos hacedores de melodías como Buddy Holly y John Lennon así como por la actitud y los riffs angulares de su colegas neoyorquinos, Television y los Velvet Underground, The Strokes fueron tan alabados como vilipendiados con enorme énfasis particularmente por la prensa del Reino Unido, cuya adulación del grupo rivalizaba con el fervor por Oasis a comienzos de los ’90. Corría el año 2001 cuando la banda liderada por Julian Casablancas, irrumpió en el mercado con su debut Is this it para dinamitarlo. La crítica los alabó y el público se rindió a sus pies. The Strokes se convirtieron en la punta del iceberg de una renovada escena garage-rock. Fueron los culpables del resurgimiento, no sólo de un sonido nostálgico, sino también de la actitud post-punk que marcó la música alternativa del inicio del nuevo milenio. Con cinco discos a sus espaldas y una carrera meteórica, los neoyorquinos son una de las bandas más relevantes del siglo XXI. Fuente: Apple Music / Bilbao BBK Live