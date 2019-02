Julia Jacklin, nueva confirmación del Festival Paredes de Coura

La cantante australiana Julia Jacklin ha sido la última confirmación en sumarse al cartel del festival portugués Paredes de Coura, que se celebrará entre el 14 y el 17 de agosto. La artista acudirá a presentar su recién estrenado Crushing, el día 14 de agosto al festival que se celebra en la villa portuguesa de Paredes de Coura.

A finales de la semana pasada, Jacklin lanzaba su segundo EP y sucesor de Don’t Let The Kids Win. En él, sigue explorando su sonido entre el indie pop y la americana. Su delicada voz se combina con guitarras eléctricas y teclados para abordar, en los diez temas del álbum, el fin de una relación.

Temas como Head Alone o Pressure To Party sonarán así en el Paredes de Coura, para el que ya se ha confirmado una larga lista de nombres como The National, Alvvays, Car Seat Headrest, Mitski, Father John Misty, Parcels, Julien Baker, Alice Phoebe Lou, Patti Smith, Balthazar o New Order. Los abonos están a un precio de 94 euros y se pueden adquirir en bol.pt, Ticketea, Seetickets, Festicket y tiendas físicas como FNAC o El Corte Inglés.