JP Cooper visitará España con dos fechas de concierto en Madrid y Barcelona

El artista de Manchester JP Cooper anunciaba fechas para poder visitar nuestro país durante el 17 de noviembre en la sala Bikini en Barcelona y el 18 de noviembre en la nueva sala Icon Stage de Madrid.

El indie rock por el que comenzó en este oficio se fundió poco a poco con el Gospel, que lo hizo unirse al Manchester Sing Out Gospel Choir, haciéndonos más evidente que John Paul Cooper tienen un talento natural que no puede pasar desapercibido.

Aunque cogió mucha más fama en el ámbito Pop el verano de 2016 con su colaboración con Jonas Blue en el tema Perfect Strangers, este ha seguido lanzando temas como She´s On My Mind o The Only Reason con los que ha llegado a contagiar tu talento y ritmos por todas partes del mundo.

“No quiero ser percibido como un cantante/ compositor porque la gente te asocia a una etiqueta de trovador sedoso”, comentaba JP en una de sus entrevistas. “Quiero ser algo más. Quiero hacer música buena y crecer. Siempre he apreciado y admirado a los artistas capaces de evolucionar, gente como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Björk. Espero ser un artista que explore y se vaya transformando de modo similar”. De eso no tenemos duda, y sino, lo podremos ver el próximo mes de noviembre en nuestro país.

Puedes adquirir las entradas aquí: https://www.livenation.es/show/986415/jp-cooper/madrid/2017-11-18/es