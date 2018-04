John Maus anuncia su próximo trabajo compartiendo single

El músico y compositor estadounidense tiene dos publicaciones previstas para los próximos meses. John Maus ha detallado el lanzamiento de Addendum, álbum que presentará en la próxima edición del Primavera Sound de Barcelona.

Antes, este trabajo vendrá incluido en un recopilatorio de su carrera profesional anunciado previamente. Esta colección se publicará el 20 de abril y contará con una edición en vinilo de las obras discográficas de John Maus.

En concreto, aparecerán Songs (2006), Love Is Real (2007), We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves (2011), Collection of Rarities and Previously Unreleased Material (2012) y Screen Memories (2017).

Por otro lado, la versión digital y en CD de la próxima referencia de John Maus estará disponible de forma individual a partir del 18 de mayo. Además, el artista de Austin ha compartido el primer sencillo de Addendum, Episode.

Tracklist de ‘Addendum’

1. Outer Space

2. Dumpster Baby

3. Episode

4. Drinking Song

5. Figured It Out

6. Middle Ages

7. Mind the Droves

8. Privacy

9. Running Man

10. Second Death

11. 1987

12. I Want to Live