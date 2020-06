Joe Crepúsculo y Tomasito se unen para versionar en castellano y en clave rumba pop el éxito de Roxette It must have been love, tema principal de la popular película Pretty Woman de 1991 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

Producido por Sergio Pérez y con la guitarra de Víctor Iniesta (El Bicho, Manolo García…), el resultado es otro hit incontestable y toda una celebración del amor. No sé si es amor es otro adelanto del que será el nuevo álbum de Joe Crepúsculo SUPERCREPUS II, que se publicará el próximo mes de septiembre.

Joe Crepúsculo es una de las personalidades más destacadas de la escena alternativa nacional. Su estilo, posiblemente desconcertante al principio, se convierte poco a poco en algo tremendamente adictivo. Un estilo en el que las poderosas guitarras acústicas se agregan a las bases rítmicas del techno-pop más divertido y avanzan con total naturalidad melódica. Joe Crepúsculo es una revolución permanente que va ganando cada vez más adeptos. Sus canciones han aparecido en las series Élite y El Vecino, de Netflix. Ha sido reconocido por grupos como Fangoria que han versionado su hit Mi fábrica de baile; y el año pasado fue invitado por el gran Raphael para remezclar el mítico tema Mi gran noche.

Tomasito no necesita presentación. Resultaría complicadísimo sintetizar en unas pocas líneas la trayectoria de este artista genial que se atreve a respirar con tanta libertad en el compás de su tiempo, a decantar esa mezcla tan personal e inconfundible de flamenco, rumba, rock ‘n’ roll, funky e incluso hip hop en álbumes como Azalvajao o el recopilatorio de sus grandes éxitos Ciudadano gitano, ambos publicados por El Volcán Música.

