Jessie Ware anuncia su nuevo disco con el single “Spotlight”

Jessie Ware ha anunciado la publicación de su disco What’s Your Pleasure? Este álbum ha sido grabado junto a colaboradores como Kindness, Joseph Mount de Metronomy, James Ford o Midland, entre otros, y será publicado el próximo 5 de junio.

Según Jessie Ware, se trata de un trabajo en el que se ha vuelto a sentir “emocionada de estar componiendo canciones, ya que me han pasado muchas cosas últimamente. Algunas de ellas han sido locuras muy excitantes pero me siento muy afortunada de estar de vuelta con mi primer amor”.

En total, son doce canciones de las que hoy estrenan un primer adelanto titulado Spotlight que viene acompañado por un videoclip dirigido por Jovan Todorovic y que ya puedes ver a continuación.

Tracklist de “Spotlight”, nuevo disco de Jessie Ware

01 Spotlight

02 What’s Your Pleasure?

03 Ooh La La

04 Soul Control

05 Save a Kiss

06 Adore You

07 In Your Eyes

08 Step Into My Life

09 Read My Lips

10 Mirage (Don’t Stop)

11 The Kill

12 Remember Where You Are