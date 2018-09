Jeff Tweedy anuncia nuevo álbum y publica vídeo de su nuevo single

Jeff Tweedy, el vocalista de la banda norteamericana Wilco, ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum en solitario.

Tras su último proyecto paralelo a la banda, Together at Last (2017), Tweedy publicará un nuevo LP que ha sido grabado y producido íntegramente por él mismo, y que se publicará el 30 de noviembre por dBpm Records bajo el nombre de WARM.

Este nuevo trabajo constará de once temas en los que han colaborado los usuales Spencer Tweedy, Tom Schlick y Glenn Kotche:

1. Bombs Above

2. Some Birds

3. Don’t Forget

4. How Hard it is for a Desert to Die

5. Let’s Go Rain

6. From Far Away

7. I Know What It’s Like

8. Having Been Is No Way To Be

9. The Red Brick

10. Warm (When The Sun Has Died)

11. How Will I Find You

Además, el escritor George Saunders ha elaborado los comentarios del álbum, que se pueden leer en inglés desde la página web de la revista New Yorker.

Junto con la noticia de su próximo álbum, Jeff Tweedy compartió el primer avance. Un single llamado Some Birds al que le acompaña un videoclip dirigido por Seth Henrikson

Tweedy declaró que el tema es como muchos en su nuevo LP, una confrontación entre uno mismo y la sombra. Sentirse culpable y no culpable a la vez, presente y pasado.

El frontman de Wilco también publicará un libro de sus memorias el 22 de noviembre llamado Let’s Go (So We Can Get Back): A Memoir of Recording and Discording With Wilco, Etc.

A continuación puedes ver la portada de WARM: