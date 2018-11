Jarvis Cocker publicará panfletos con sus discursos sobre el Brexit

El icónico vocalista de Pulp es uno de los muchos músicos que se ha posicionado contra el Brexit (la salida de Reino Unido de la Unión Europea) en los últimos meses. No en vano, Jarvis Cocker fue uno de los firmantes de una carta abierta dirigida a la primera ministra británica, Theresa May, en protesta de la situación.

Otros artistas de las islas, como Damon Albarn, Ed Sheeran o Rita Ora, también apoyaron el mensaje. Esta no ha sido la única ocasión en la que Jarvis Cocker ha mostrado su opinión en torno al asunto. El cantante dio dos discursos en público sobre el tema en 2017 y que ahora se publicarán en panfletos.

Así lo ha hecho saber Rough Trade Books, que editará este mes de noviembre las declaraciones de Jarvis Cocker en unos textos titulados Good Pop, Bad Pop. En ellos se recoge la transcripción de las palabras sobre el Brexit del también presentador de la BBC.

No son las únicas noticias relacionadas con Jarvis Cocker y la literatura. El próximo año llegará a las librerías su primera novela a través de la editorial londinense Jonathan Cape. El libro llegará con el nombre This Book Is A Song.