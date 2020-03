Jarvis Cocker anuncia nuevo disco y comparte un primer adelanto

Una leyenda de la música británica está de vuelta. Jarvis Cocker, quien liderase a Pulp durante más de dos décadas, ha anunciado un nuevo álbum con su nueva banda JARV IS… que saldrá a la venta el próximo 1 de mayo a través de Rough Trade Records.

El nuevo trabajo de Jarvis Cocker, que se titulará Beyond the Pale, ha sido grabado con Serafina Steer (teclados y voz), Emma Smith (violín, guitarra voz), Andrew McKinney (bajo, voz), Jason Buckle (sintetizador y bases electrónicas), y Adam Betts (batería, voz).

Jarvis Cocker ha compartido además un primer avance de esta nueva referencia, House Music All Night Long, que cuenta con videoclip oficial y que ya podemos disfrutar a continuación.

Tracklist del disco

01 Save the Whale

02 Must I Evolve?

03 Am I Missing Something?

04 House Music All Night Long

05 Sometimes I Am Pharaoh

06 Swanky Modes

07 Children of the Echo

Recordemos, además, que Jarvis Cocker y compañía serán uno de los principales atractivos de la edición 2020 del Tomavistas Festival, donde podremos disfrutar estas canciones en directo por primera vez en nuestro país.