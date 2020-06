Ya sabíamos que James Dean Bradfield, líder de Manic Street Preachers, había estado recientemente grabando nuevas canciones en el estudio para un proyecto en solitario, y hoy podemos escuchar dos adelantos titulados There’ll Come a war y Seeking The Room With The Three Windows.

Sobre el nuevo disco de James Dean Bradfield en solitario

Hay que reconocer que James Dean Bradfield nos ha hecho esperarhasta tener noticias de su nuevo disco, ya que han pasado catorce años desde que lanzase su debut en solitario con The Great Western en 2006. Catorce años de silencio que, afortunadamente, acaban con este nuevo trabajo cuya fecha de publicación aún desconocemos.

Este nuevo trabajo cuenta con el propio Bradfield como productor, e intenta dar vida musical a las letras del poeta y dramaturgo galés Patrick Jones.

Sobre There’ll Come a War y Seeking The Room With The Three Windows, las nuevas canciones de James Dean Bradfield

Según ha definido el propio autor, There’ll Come a War es “un tema reflexivo que avecina la amenaza de un conflicto. Está inspirado en la Masacre de Puerto Montt, cerca de Llanquihue, donde nació la canción de Jara ‘Preguntas Puerto Montt”.

Por su parte, el segundo single Seeking The Room With The Three Windows, “es una canción enérgica, con una instrumental que asciende y que es capaz de iluminar una estrella moribunda. En ésta, James se imagina a Víctor en Machu Picchu, de pie con su guitarra en un momento mítico y trascendental, observando el Templo de las Tres Ventanas“.

Sin duda, con estos dos primeros singles, James Dean Bradfield demuestra estar en plena forma para este nuevo disco. Además, There’ll Come a War viene acompañada por un videoclip que ya podemos ver a continuación.

Y, por supuesto, ya puedes escucharla en plataformas digitales como Apple Music y Spotify a través de este enlace.