Jägermusic presenta las nuevas bandas para su programación 2019

Jägermusic, el programa musical desarrollado por Jägermeister que apoya la escena emergente nacional y el talento joven, incorpora en este 2019 diez nuevos grupos como AWWZ, Bronquio, Candeleros, Cariño, Goa, Hickeys, Playback Maracas, Putochinomaricón, Quentin Gas & Los Zíngaros o Uniforms.

Desde su creación, más de 50 bandas han pasado por el programa Jägermusic, entre las que destacan algunos grupos consolidados en el circuito nacional e internacional como The Parrots, La Plata, Los Mambo Jambo, Los Tiki Phantoms, The Suicide of Western Culture, Disco Las Palmeras!, The Zephyr Bones, Los Bengala, Vulk, D’Valentina, Baywaves o Kaixo.

A muchos ya les conoceréis, pero por si acaso, os presentamos a cada uno de estos nuevos fichajes:

PUTOCHINOMARICON

Putochinomaricon es un artista multidisciplinar cuya vasta producción artística se desarrolla como músico, performancer, productor, columnista y activista. Putochinomaricon es reivindicación, rabia y enfado

HICKEYS

Hickeys es un cuarteto que practican un garage lo-fi con tintes post-punk noventeros y un gran peso de las armonías vocales; lo que ellas mismas han denominado glitter-punk.

QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS

Nuevos abanderados del rock andaluz que no tiene miedo de experimentar con géneros como el flamenco, la psicodelia, la electrónica, el kraut o la música folclórica. Ellos son unos de los culpables de ampliar las fronteras del flamenco en el siglo XXI sin renunciar a sus raíces gitanas. Flamencodelia planetaria, Sevilla al cosmos.

PLAYBACK MARACAS

Este proyecto se vale de voces robotizadas, loops, desarrollos post-rock y un orgánico acopio de ritmos de todo tipo que invitan al baile. En su shows, luces y sonido adquieren dimensiones tan relevantes como el resto de elementos, enrolando al público en un viaje por sonidos hipnóticos, voces distorsionadas, cadencias electropicales, coletazos disco y momentos post-rock.

CARIÑO

La música del trío madrileño podría definirse como un pop-punk burbujeante y explosivo, con melodías chiclosas, pinceladas surf y unas letras altamente adictivas. O, como ellas lo definen, “pop de barrio para la bajona”.

GOA

En la música de Goa & Pochi, las producciones están dominadas por guitarras distorsionadas en clave punk y beats oscuros; mientras que las temáticas de sus letras giran en torno a la ansiedad, la depresión, la introspección y el desamor. Sin duda, los sad boys de la nueva escena urbana nacional, los hellpop stars han llegado para quedarse.

UNIFORMS

El trío de Jaén son la prueba de que el ruido y la distorsión pueden formar un buen maridaje con las melodías oníricas y las voces aterciopeladas. A tan poca distancia del dreampop como del shoegaze, Uniforms se mueven en un terreno limítrofe en el que el noise y las influencias noventeras conforman una propuesta que se sitúa a medio camino entre las atmósferas y las melodías más pop.

BRONQUIO

Bronquio es un envite punk, una tórrida invitación al baile que se retuerce como un chute de sangre en la cabeza entre chasquidos de trap y drum n bass, “parquineo”, flamenco de corralón y fraseos robados al rap literario de Iceberg Slim

AWWZ

Gemma (AWWZ) es una de las productoras y DJs más prometedoras, a la par que experimentada, de la nueva electrónica estatal. Su universo sonoro trasciende los géneros ortodoxos de la electrónica y navega por las aguas del pop y el R&B contemporáneos, el vaporwave, el hip-hop o la PC Music

CANDELEROS

Candeleros son un sexteto de origen plurinacional (Venezuela y Colombia), con base en Madrid, que practica una psicodelia que recopila influencias de diversas fuentes como la cumbia, el merengue, el dub y los ritmos africanos o caribeños. Candeleros se entregan a un exorcismo sonoro en el que la mezcla es el medio (nunca el objetivo) para alcanzar estados alterados de conciencia. Ellos son la prueba de que la cumbia ha llegado a Europa para quedarse.