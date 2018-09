Jack White comparte el tráiler de su nuevo documental

El músico estadounidense ha regresado este 2018 por todo lo alto, con una extensa gira que ha pasado por el Mad Cool Festival. Además, Jack White ha publicado su tercer álbum de estudio, el experimental Boarding House Reach.

A este lanzamiento se va a sumar uno nuevo dentro de muy poco. Jack White ha compartido este martes el tráiler de su próximo documental, Kneeling At The Anthem DC. El director y cámara Emmett Malloy ha sido el encargado de rodar el material. Malloy ya trabajó con el guitarrista en el documental de The White Stripes Under Great White Northern Lights.

En este primer vistazo al trabajo cinematográfico, se puede ver a Jack White en directo durante su concierto en The Anthem (Washington DC). En las imágenes también aparece el cantante sorprendiendo a estudiantes de la escuela secundaria Woodrow Wilson. Asimismo, en un comunicado de prensa se asegura que la película contará con escenas inéditas en directo, así como un seguimiento al compositor mientras explora la capital estadounidense.

El nuevo documental de Jack White verá la luz el próximo 21 de septiembre a través de Amazon Prime Video. Por otro lado, el mismo día y vía Amazon Music llegará un EP cuyo contenido son seis piezas recogidas en el concierto de Washington DC. Casi la totalidad de las canciones grabadas en el directo forman parte de su último disco.

Tracklist del EP