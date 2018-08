J Mascis anuncia nuevo trabajo y adelanta un nuevo single

J Mascis, líder de la banda norteamericana Dinosaur Jr, ha anunciado el que será su sexto álbum en solitario, el cual llevará el nombre de Elastic Days.

El nuevo trabajo, continuación de su álbum Tied to a Star -publicado en 2014-, estará disponible a partir del 9 de noviembre a través de Subpop.

A modo de adelanto, el norteamericano ha compartido el single See You at the Movies. Con un sonido más cercano al de su producción con Dinosaur Jr que al que nos tiene acostumbrados en sus trabajos en solitario, Mascis alterna en este tema el rasgueo de una guitarra acústica con secciones más electrónicas. En estas Mascis libera el llanto de su guitarra, con la ayuda de lo que parece un pedal fuzz.

En el nuevo álbum, el norteamericano se revela como multinstrumentista, habiendo él mismo grabado la mayor parte de instrumentos que componen los temas. Grabado en su propio estudio en Massachusetts, aun así, no faltan las colaboraciones de colegas como Mark Mulcahy o Pall Jenkins (Black Heart Procession).

J Mascis ha aprovechado para anunciar gira, aunque de momento parece que no saldrá de las fronteras norteamericanas.