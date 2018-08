J.J. Abrams funda un sello discográfico independiente

J.J. Abrams vale para todo. Está claro que es uno de los grandes nombres del siglo XXI, no podemos dejar de recordar su legado: Lost como gran hito de la cultura popular cercana pero además de la archiconocida serie, ha velado otros muchos proyectos. Cientos.

El más reciente es que desde ya tiene su propio sello discográfico. Eso sí, enfocado a la música independiente. Se llamará Loud Robot y estará apoyado por Capital Music Group. A principios de verano también fundó su propia compañía de juegos, lo que le corona como un gran entrepreneur. No dudamos de su buen olfato en este tipo de asuntos.

J.J. Abrams, un genio hecho a sí mismo

Multitud de proyectos rodean al director, nacido en Nueva York hace 52 años. No solo es propietario de la productora Bad Robot Productions, sino que ha dirigido los episodios VII y IX de Star Wars, la saga Cloverfield o Super 8, justo a Steven Spielberg.

La gran pantalla le ha dado satisfacciones pero el pequeño formato ha sido incluso todavía más relevante y es que no cabe duda que el éxito se mide mucho más ahora por este medio. Series y colaboraciones televisivas de todo índole le etiquetan como uno de los grandes hombres del medio visual.

Futuro prometedor para J.J. Abrams

Este proyecto no lo inicia solo, sino que se guarda las espaldas con dos grandes nombres de la industria musical: McKee Floyd y Nicky Berger, vinculados a bandas como The War on Drugs, Phoenix, Chvrches o Childish Gambino. Mientras tanto, seguirá trabajando en la maravillosa serie Westworld y tiene al menos tres películas en fase de post producción; además del episodio X de Star Wars.

No cabe duda que si mantiene su línea de buen gusto, nos descubra muy buena música, aunque el sello está abierto tanto a bandas emergentes como artistas asentados. Estaremos atentos a los fichajes.