“It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” de R.E.M. vuelve a entrar en la listas de éxitos

Cada uno tiene su manera de afrontar la pandemia de coronavirus que ahora mismo está haciendo que numerosos países, entre ellos España, pidan a su población que se confinen en sus dormitorios para evitar el contagio del virus.

Musicalmente, son numerosas las cancelaciones y los aplazamientos de festivales, conciertos y demás eventos, pero también están surgiendo maravillosas iniciativa para conectar a músicos y fans desde sus propios hogares a través del streaming.

Y, por supuesto, también está siendo el momento para escuchar música, tanto nueva como clásica, y muchos han echado la mirada atrás para recordar un clásico de R.E.M. de 1987, It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine), que por lo visto, ha entrado de nuevo en las listas de canciones más escuchadas con bastante fuerza, por ejemplo, en el TOP 100 del iTunes estadounidense.

La verdad, la expresión de preocupación de Michael Stipe a lo largo de la canción nos parece realmente adecuada para estos días. Pero eso sí, pese a todo, saldremos adelante.