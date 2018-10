It’s not living (if it’s not with you): lo nuevo de The 1975

El 30 de noviembre es la fecha elegida por los británicos The 1975 para lanzar su nuevo álbum A brief inquiry into online relationships.

Ya conocemos algunos de los temas que vendrán este nuevo trabajo, pero tenemos noticias. El quinto single de este nuevo album, It’s not living (if it’s not with you), ya está disponible.

Han sido meses de misterio en el que la banda nos tenía en ascuas con nuevo material. En 2016 llegaban a todos los rankings de éxitos con su segundo trabajo I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it, pero tras el éxito de este se hizo el silencio absoluto. Con algunos comentarios por redes nos dimos cuenta de que algo estaban cocinando y que por fin podremos escuchar al completo este próximo 30 de noviembre.

Con el cambio del título del nuevo album de Music for cars a A brief inquiry into online relationships, comenzamos a escuchar los primeros singles que iban lanzando: TOOTIMETOOTIMETOOTIME, Love it if we made it, Give Yourself a Try y Sincerity is scary.

En enero de 2019 comenzarán con la gira de presentación por Reino Unido y Norteamérica, y para culminar con el año, un nuevo álbum, Notes on a conditional form, en el que ya confirmaron que estaba trabajando paralelamente a este otro trabajo.

Muchas novedades en poco tiempo. De momento, os dejamos por aquí este nuevo tema para como siempre, hacer la espera mucho más amena, pero no tenemos duda de que vienen cosas muy grandes para The 1975

The 1975 – It’s Not Living (If It’s Not With You):

https://youtu.be/r-14ylqaQC0