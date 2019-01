ISLAND estrenan el segundo tema de su próximo EP

La banda británica ISLAND no ha confirmado aún el nombre de su próximo EP, pero ya cuenta con dos adelantos que estarán incluidos en él.

En diciembre del pasado año, ISLAND compartieron el primero de los singles publicados hasta ahora: Just That Time of the Night. Junto a éste, lanzaron también su videoclip.

Ya en 2019, este mismo jueves 24 de enero, han estrenado el segundo single, All In My Head. El frontman de la banda, Rollo Doherty, declaró que cuando empezaron a escribir dicho tema no entendían muy bien qué significaba. Esto era, precisamente, lo que les gustaba de ella, que la letra tomaba esa idea y la mezclaba con algo más extraño. Como lo que hay en su cabeza.

La banda se embarcará en una segunda gira europea este mes de febrero, aunque de momento no pasarán por España.