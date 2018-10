Inauguran una estatua de Chris Cornell en Seattle

El cantante falleció el pasado 2017 y desde el momento de su muerte no han cesado los actos en su honor. El último ha tenido lugar en su ciudad natal, Seattle, donde Chris Cornell formó Soundgarden, así como otros proyectos como Audioslave o Temple of the Dog.

Allí se ha celebrado la inauguración de una estatua de bronce del músico, cuya elaboración está firmada por el artista Nick Marra. En concreto, la figura de Chris Cornell mirando al cielo y sosteniendo una guitarra eléctrica ha sido colocada en el Museo de Cultura Pop de la ciudad estadounidense. La mujer del vocalista, Vicky, fue quien encargó la escultura.

The kids of #ChrisCornell unveil his statue that will now forever stand in his memory in #Seattle. #KOMONews #MoPOP pic.twitter.com/aV1ha2Dc4Y

— Kara Kostanich (@KaraKostanich) October 8, 2018